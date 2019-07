Franck Ribéry au tribunal à Marseille pour un litige l'opposant à son ex-agent

🔴 Après une plainte déposée contre son ancien agent #Faitsdivers

Me Brusa a indiqué que l'ex-joueur du Bayern Munich se trouvait à Marseille dans le cadre de son litige judiciaire avec Bruno Heiderscheid, son ex-agent de 2005 à 2007, à l'époque où il évoluait à l'Olympique de Marseille, confirmant une information de La Provence Selon La Provence, le litige en cours fait suite à une plainte du joueur pour "faux et usage de faux", Franck Ribéry contestant l'authenticité de documents fournis par Bruno Heiderscheid et censés prouver l'existence d'un accord entre les deux hommes pour régler à l'agent une commission sur le transfert du joueur de l'OM au Bayern Munich.Depuis 2007, Bruno Heiderscheid, de nationalité luxembourgeoise, et Franck Ribéry sont régulièrement allés en justice pour régler différents contentieux, tous liés à ce même désaccord. En décembre 2015, la cour d'appel de Luxembourg avait condamné l'attaquant, qui évoluait alors au Bayern, à verser 1,6 million d'euros, plus les intérêts légaux, à son ancien agent pour une rupture abusive de contrat en 2007.L'agent affirme que le joueur lui avait promis oralement, puis par écrit en mai 2006, de lui verser une commission de 10% sur son prochain transfert en remerciement de l'avoir extirpé de Galatasaray, où il était en conflit avec le club, pour rejoindre l'Olympique de Marseille en 2005.Franck Ribéry vient de quitter le Bayern Munich, après y avoir achevé sa douzième et dernière saison. Dans L'Equipe Magazine, il avait affirmé à la mi-juin qu'il comptait jouer encore deux saisons, sans préciser sous quel maillot.