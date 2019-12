Franck Ribéry blessé à une cheville en Italie lors de Fiorentina-Lecce

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🥊 Rien ne va plus pour la Fiorentina, qui enchaîne une 3ème défaite !

🤕 La Viola s’incline contre Lecce et perd Ribéry, sorti sur blessure !https://t.co/IzVpnCsQjB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2019

Franck Ribéry, 36 ans, a été victime samedi d'un tacle non maîtrisé de Panagiotis Tachtsidis avant la mi-temps. Il n'est pas revenu des vestiaires pour le coup d'envoi de la seconde période. L'auteur du geste n'a écopé que d'un carton jaune.Privé de son leader technique, très bon lors des 45 premières minutes, son club italien de la Fiorentina a encaissé un but juste après la reprise et etn'a jamais pu recoller au score.C'est un nouveau coup dur pour le club florentin, déjà privé pendant trois matches de Ribéry, après la suspension de ce dernier pour avoir poussé un arbitre assistant.De retour le week-end dernier, le Boulonnais n'avait pu empêcher la défaite de son équipe chez le Hellas Vérone (1-0). Après un très bon début de saison, en grande partie grâce à lui, la Fiorentina ne pointe désormais qu'à la 11place du championnat d'Italie.