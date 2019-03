Antoine Griezmann (football / Atlético de Madrid) 33 millions d'euros Kylian Mbappé (football / Paris Saint-Germain) 24,7 millions d'euros Paul Pogba (football / Manchester United) 22,1 millions d'euros Karim Benzema (football / Real Madrid) 22 millions d'euros Nicolas Batum (basket / Charlotte Hornets) 20,9 millions d'euros Rudy Gobert (basket / Utah Jazz) 20,6 millions d'euros Ousmane Dembelé (football / FC Barcelone) 19,1 millions d'euros Joakim Noah (basket / Memphis Grizzlies) 17,5 millions d'euros Evan Fournier (basket / Orlando Magic) 15,2 millions d'euros Franck Ribéry (football / Bayern Munich) 14,3 millions d'euros

A 35 ans,est le 10sportif français le mieux payé selon le classement publié par L'Equipe Magazine. L'attaquant boulonnais, huit fois champion d'Allemagne avec le, a engrangé des revenus estimés à. Son contrat avec le club bavarois se termine en juin prochain.Ce classement est "le résultat d'une estimation des revenus bruts, avant impôts et charges sociales, générés en 2018. Et ce après enquête auprès des clubs, partenaires, agents et sportifs. Elle regroupe salaires, primes de résultats, de présence et revenus extrasportifs (droits d'image, contrats publicitaires)", précise L'Equipe Magazine à paraître ce samedi.Leet les basketteurs évoluant dans le championnat NBA aux Etats-Unis :