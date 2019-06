Graff, trompe-l'oeil, 3D : le festival de street-art de retour à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer : festival de street-art

reportage France 3 Côte d'Opale Août 2018

fresque de Hendrik Beikirch dit ECB / © montage Golden street art

"Nous voulons faire de cette quatrième édition un véritable musée de plein air ! L'idée, c'est d'enrichir cette galerie avec différents styles." s'enflamme Hamziane Abid, le directeur artistique du festival. Du 23 juillet au 8 septembre, 7 artistes internationaux vont à nouveau s'emparer des façades de Boulogne-sur-Mer. Ils auront chacun une semaine pour en faire de véritables oeuvres d'art. La volonté de la municipalité est de refléter, à travers un parcours dans la ville, les différents mouvements artistiques. Classicisme italien avec l'artiste Andrea Ravo Mattoni , trompe l'oeil 3 D avec le Néerlandais Leon Kerr , graff avec le Français Love ..."Cette année nous avons mis l'accent sur les livres. A l'heure des tablettes et du numérique, nous voulons engager une véritable réflexion sur la lecture", déclare l'organisateur. Ainsi, le Néerlandais Janis de Man va réaliser une oeuvre participative en demandant aux habitants de la rue du Camp de Droite à Boulogne-sur-Mer de ramener leurs livres de chevet pour les reproduire en grand format sur un pignon.Les artistes locaux ne sont pas oubliés. Quatre Boulonnais participent également au festival : Laurent Brizzi, Hélène Vandromme, Frédéric Boutoille et Isabelle Vanheeckoet. Ils investiront le mobilier urbain.Après quatre ans d'existence, le festival de street-art de Boulogne-sur-Mer a permis de transformer 15 facades et pignons. En février dernier, le travail d'Hendrick Beirkirch (dit ECB) représentant un visage d'homme a obtenu la 2 ème place au Golden Street Art , une compétition internationale qui récompense les plus belles fresques.Des parcours de visites d' 1h30 proposent de partir à la rencontre de ces oeuvres.Une manière originale de découvir la villeInscriptions sur le site du festival