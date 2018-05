Grand Nausicaà : chronologie du chantier en 23 vidéos

Le futur aquarium géant de Nausicaà, à Boulogne-sur-mer.

Récit : le chantier de Nausicaà résumé en 2'30

Nausicaà : l'histoire d'un chantier géant

Chronologie

Des début de l’aventure à l'ouverture du Grand Nausicaà, voiciqui retracent ce chantier exceptionnel qui a duré deux ans.Découvrez en vidéo des images extraordinaires qui donnent à comprendre l'ampleur de ce projet àLe gros oeuvre et le creusement du grand bassin, l'arrivée et la pose de la baie vitrée de 21 mètres de long, l'arrivée progressive des différentes espèces : méduses, mérous, sardines et maquereaux, crevettes, requins...Chaque nouvel animal qui arrive est l'occasion d'une célébration !Dans cette chronologie, nous vous présentons également les femmes et les hommes qui ont permis la concrétisation du projet et les soigneurs des animaux.Embarquez pour une immersion dans le récit d'un projet majeur pour Boulogne et ses environs, qui aura un impact inédit sur le tourisme et l'emploi dans la région.