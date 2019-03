Boulonnais : trois chats tués et un blessé par des pièges en quelques semaines, une plainte va être déposée

Ecole du Chat du Boulonnais MISE A JOUR: La petite chatte, victime elle aussi d'un piège à mâchoires lui ayant occasionné une fracture ouverte de la patte et hospitalisée hier matin en urgence dans un très mauvais état général,...

Une plainte déposée vendredi

Les récentes disparitions de chats ne sont pas pour rassurer les propriétaires du Boulonnais. En l'espace d'une semaine,autour d'Hesdin-l'Abbé, au sud de Boulogne-sur-Mer.Ces instruments peuvent être utilisés pour, comme les rongeurs, ou de plus gros animaux : les renards, fouines... Mais en raison de leur dangerosité, les pièges à machoires sont. "Une petite vie terminée", dénonce l'association l'École du chat du Boulonnais dans une publication Facebook repérée par La Semaine dans le Boulonnais Le chat roux sur cette photo est. C'est l'un des bénévoles de l'association boulonnaise qui a retrouvé l'animal coincé dans le piège. Quand il l'a ouvert, le chat s'est enfui, malgré sa sérieuse blessure à la patte. "Nous avonsmais pas encore retrouvé la trace du chat", note Virginie Tiberghien, membre de l'Ecole du chat du Boulonnais.Le même jour, dimanche 17 mars, un autre chat est amenépour la même raison. "Il avait une patte très abîmée et était en très mauvais état général", précise l'association qui l'a pris en charge. Maismardi matin : "Elle està cause de sa fracture ouverte à la patte, c'est une maladie très rare chez les chats", ajoute Virginie Tiberghien.L'association lance donc: "Si votre chat a disparu à Hesdin-l'Abbé ou si vous avez, contactez-nous", demande l'École du chat du Boulonnais. Des informations qui permettront à l'association d'étayer. "Nous espérons que l'auteur de ces faits sera poursuivi et puni à la hauteur de cet", prévient-elle. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook Fin janvier,. Après autopsie, il a été déterminé que, autorisés en France sous certaines conditions . "Leur mort est plus ancienne, mais", conclut Virginie Tiberghien.