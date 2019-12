Homme blessé par balles au Portel : deux suspects présentés à la justice pour “tentative d'assassinat”

"Rivalité conjugale" et trafic de drogue

Deux hommes sont déférés ce lundi 23 décembre au palais de justice de Boulogne-sur-Mer, près de deux jours après l'hospitalisation d'un homme, blessé de quatre balles dans le thorax en pleine rue au Portel Une enquête pour "tentative d'assassintat" avait rapidement été ouverte et les deux suspects ont été interpellés samedi dans la journée : à 16 heures pour l'un et à 19 heure pour le second, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer.La piste envisagée pour l'heure est celle d'"une rivalité conjugale entre l'un des auteurs présumés de cette tentative d'assassinat et la victime, concernant la compagne de ce dernier", et ce "sur fond de trafic de stupéfiants" a glissé le procureur adjoint de la République Philippe Sabatier.Le parquet a demandé le placement des deux suspects en détention provisoire.