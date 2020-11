Intramurock : une édition confinée pour les 20 ans du festival

Le groupe boulonnais Yolo en enregistrement. • © Aude Evrard

L'énergie du live

Un tournage dans le respect des gestes barrières

le groupe Heiti • © Aude Evrard

Pas de concerts devant le public cette année pour le festival Intramurock de Boulogne-sur-Mer, mais pour Laurence Dupont-Graves la présidente de l'association qui organise l'événement : "il était impensable de ne pas marquer le coup".La 20 ème édition du festival Intramurock aura donc bien lieu mais sur internet. La semaine dernière, le Studio du Bras d'or à Boulogne-sur-Mer a invité les groupes qui était pévus à l'affiche de cette prochaine édition à se produire en live.Sept groupes de la Côte d'Opale ont donc enregistré des sessions de 20 minutes soit 3 à 4 chansons devant des caméras, avec de vrais éclairages de concert, histoire d'être dans l'ambiance. Et le résultat est vraiment très bon explique Laurence Dupont-Graves. "Toute la difficulté dans ce genre d'exercice c'est de retrouver la même énergie que les groupes ont en jouant devant le public. Et ça le fait ! On a vraiment senti qu'ils étaient heureux de se retrouver et de rejouer ensemble après ces longs mois sans scène."Les captations se sont déroulées dans le respect des gestes barrières : studio aéré entre chaque groupe, micros désinfectés, gel hydroalcoolique.Début décembre, les vidéos de ces concerts un peu particuliers seront mises en ligne sur la page facebook du festival.Poussez les meubles et montez le son , ça va rocker dans vos salons en attendant de retrouver au plus vite ces groupes sur une vraie scène !Liste des groupes à retrouver courant décembre : Yolo, Smokin'Bones, Mash, Heïti, Mascaraa, The Rambling Boys, Pastel Coast.