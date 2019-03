Jean-Louis Jourdain, l'un des auteurs du quadruple meurtre au carnaval d'Equihen, est décédé

"Faites entrer l'accusé" : l'affaire Jourdain

Jean-Louis, l'un des deux frères Jourdain, est décédé à l'hôpital, ce mercredi 6 mars, à l'âge de 59 ans des suites d'une maladie, précise la prison de Caen, où il était détenu, confirmant une information de La Voix du Nord . Incarcéré avec son frère Jean-Michel depuis octobre 2000, ils ont été reconnusdans le Pas-de-Calais. Les faits remontent à plus de 20 ans, en 1997.Les sœursse rendaient au carnaval du Portel quand leur famille signale leur disparition, ne les voyant pas rentrer le lendemain. A l'époque, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer privilégie la thèse de la fugue. Mais l'enquête de police permet de remonter jusqu'àque certains témoins ont vu roder autour du lieu de la disparition des victimes.Et les deux suspects ont déjà un lourd passé judiciaire : le premier a déjà été, le second pour. Ils seront surnommés "Les monstres du Boulonnais" par les médias qui se sont largement emparés de l'affaire. En garde à vue, Jean-Louis Jourdain finit par avouer où les corps ont été enterrés : à la plage de Sainte-Cécile, près du Touquet.Les examens des corps montrent que, toutes violentées et l'une d'elles a même été. Les deux frères étaient condamnés àassortie de peines de sûreté de 22 et 21 ans. L'émission "Faites entrer l'accusé" avait consacré un épisode à cette affaire :