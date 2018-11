Une jeune femme meurt défenestrée à Boulogne-sur-Mer, son compagnon en garde-à-vue

Les secours sont intervenus à 1h30 dans la nuit de mercredi à jeudi pour ranimer une femme d'environ 25 ans, rue Basse-des-Tintelleries, à Boulogne-sur-Mer. La victime qui a été retrouvée défenestrée au pied de son appartement n'a pas pu être sauvée, affirme la police de Boulogne-sur-Mer qui confirme une information de La Voix du Nord L'enquête de police devra déterminer les circonstances du drame. Le compagnon de la jeune femme qui se trouvait à ses côtés a été placé en garde-à-vue., l'homme est toujours en cellule de dégrisement et devrait être entendu dans l'après-midi par les enquêteurs.Des proches du couple sont actuellement interrogés, et d'après les premiers éléments de l'enquête, la victime et son conjoint se seraientPlus d'informations à venir...