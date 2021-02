La Route du Poisson, la célèbre course de chevaux de trait, va renaître en septembre prochain

Le 25 septembre prochain, 20 attelages de chevaux de trait vont s'élancer de Boulogne-sur-Mer pour rejoindre Paris 24 heures plus tard. Après neuf ans d'absence, la Route du Poisson renait à l'occasion de son trentième anniversaire.

Edition 2012 de la Route du Poisson, reportage France 3

La Route du Poisson, c'est la plus grande course de relais d'attelage de chevaux de trait d'Europe. Lancée en 1991 pour promouvoir le cheval de trait, elle a été arrêtée en 2012 pour des raisons financières. Cette année, la course mythique est à nouveau organisée les 25 et 26 septembre prochains.

La renaissance de cette course "c'est à nouveau de l'espoir, des possibilités de reparler de rêve, de patrimoine, d'histoire" a indiqué hier Annick Girardin, la ministre de la Mer, à l'occasion de la conférence de presse de lancement.

Une course d'endurance de 24 heures

Cette compétition rend hommage au travail des chasses-marée (les mareyeurs) qui sous l'Ancien Régime jusqu'au milieu du XIX ème siècle livraient le poisson frais de Boulogne-sur-Mer jusqu'aux halles de Paris en voitures hippomobiles tractées par des chevaux boulonnais.

En septembre prochain, les attelages devront parcourir 300km entre Boulogne-sur-Mer et Paris en 24 heures avec 20 villes étapes. Il s'agit d'une course d'endurance et non de vitesse. Il faut respecter une certaine cadence pour le bien-être des chevaux.

les chevaux boulonnais

La valorisation du cheval de trait

Environ 400 chevaux de trait de 9 races différentes seront présents. L'occasion de valoriser les races françaises des chevaux de trait (Boulonnais, Trait du Nord, Cob Normand, Ardennais, Trait Breton, Percheron, Auxois, Trait Poitevin, Comtois), les métiers autour de la pêche et du cheval et le patrimoine historique.

Si la course relais entre Boulogne-sur-Mer et Paris se déroule sur 24 heures, la manifestation elle s'étend sur 5 jours. Elle comprendra des épreuves au Touquet, comme le dressage , des épreuves de maniabilité, de traction ou de débardage.

Le point d'orgue sera l'arrivée à Paris le 26 septembre. Une arrivée sur les Champs Elysées, digne du Tour de France !

Le poisson de Boulogne-sur-Mer sera livré au chef du palais de l'Elysée.