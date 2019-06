Laurent Guyot, nommé nouvel entraîneur de l'USBCO, de retour 10 ans aprés la saison en ligue 1

Laurent GUYOT de retour à l’USBCO !



L’USBCO officialise ce jour l’arrivée de Laurent GUYOT au poste d’entraîneur.



"Ondes positives"

Laurent Guyot, nouvel entraîneur de l'USBCO / © USBCO

Laurent Guyot, vient d'être nommé entraineur de l'USBCO, succédant à Olivier Frapolli, remercié fin mai. Ancien défenseur du FC Nantes durant 13 saisons, il était depuis juin 2018 à la tête du Cercle Bruges en Belgique.Laurent Guyot n'est pas un inconnu à Boulogne-sur-Mer. La direction de l'USBCO lui redonne les commandes de l’équipe, 10 ans aprés une saison du club en Ligue 1.Suite à un échec et une descente en Ligue 2, il avait quitté le club en 2010, puis avait ensuite rejoint l'équipe de Sedan (Ligue 2, de 2011 à 2013).Après deux années passées à la Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Française de Football (FFF), Le technicien s'est expatrié au Canada en 2015, comme directeur du centre de formation du Toronto FC, dont il est devenu l’entraîneur par la suite.Aujourd’hui, âgé de 49 ans, Laurent Guyot retrouve donc la ville de Boulogne-sur-Mer et ses supporters.C'est donc un nouveau challenge qui attend Laurent Guyot, de retour sur la Côte d'Opale : "Je ressens beaucoup de plaisir et de fierté. J’ai le sentiment que l’USBCO est à un nouveau tournant de son histoire, il y a des ondes positives. Du travail a été accompli depuis 2 saisons, c’est une équipe qui a terminé 7ème puis 6ème lors de ces deux derniers exercices en National. Il faut en garder le meilleur et y apporter des modifications en fonction de ma personnalité" a-t-il déclaré en conférence de presse.Reste à Laurent Guyot à démontrer sa capacité à mobiliser le groupe pour atteindre les objectifs du club : "On a tous envie de la même chose, que l’USBCO retrouve la Ligue 2 et le plus tôt sera le mieux", a-t-il avancé.