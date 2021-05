Le Trail de la Côte d'Opale 2021 aura bien lieu le week-end du 11 et 12 septembre

C'est officiel. Le Trail de Boulogne-sur-Mer 2021 aura bien lieu le week-end du 11 et 12 septembre, après l'annulation de la dernière édition "suite à la recrudescence des cas de Covid sur le département", avaient expliqué les organisateurs en septembre 2020.

Son président, Franck Viandier l'a confirmé ce mercredi 26 mai sur le plateau du journal télévisé de France 3 Nord Pas-de-Calais. Alors que le rembousement des places n'a été que partiel lors de la précédente édition, il a affirmé qu'"en cas de nouvelle annulation, on remboursera 100% des inscriptions".

Mais pas question d'y penser tout de suite non plus puisque l'optimisme est de mise.

Jauges diminuées et lieux de départs différents

Pour s'assurer du maintien des épreuves, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place. Les jauges seront diminuées et "plusieurs départs de plusieurs lieux différents" auront lieux pour respecter au mieux les contraintes sanitaires. "On a des documents de travail avec des textes claires", détaille le président.

Deux contraintes restent toutefois sur la table : l'évolution de la pandémie et la décision finale du préfet. L'an dernier, l'annulation a été annoncée deux jours avant. Mais Franck Viandier reste optimiste avec le pass sanitaire "et on a rencontré des maires enthousiastes" face à la tenue de cette compétition.

Si le parcours n'a pas encore été dévoilé, on sait déjà que la plus longue distance sera de 51 km et partira de Sangatte. "Le 31 km partira d'Escalles, au pied du Blanc-nez", précise le président, qui ajoute que "samedi, le 14, 18 et 24 km partiront d'autres lieux".

Les mairies ont accepté le parcours mais la décision doit encore passer par le conseil municipal avant que les lieux exacts ne soient dévoilé officiellement.