Leulinghen-Bernes : la tuberculose détectée sur une vache, le troupeau entier de 250 bêtes abattu

Un cas rare, dans le Nord

Et maintenant ?

L'éleveur accompagné financièrement

de Leulinghen-Bernes, près de Boulogne-sur-Mer,cette semaine après la découverte, sur l'une d'entre elles, un cas de tuberculose, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la Direction départementale de protection des populations () du Pas-de-Calais."Il s'agit d'une" précise son directeur, Jean-Pierre Nello. C'est après sa mort à l'abattoir, "il y a une quinzaine de jours" que. Les analyses ont plus tard confirmé qu'il s'agissait d'un cas de tuberculose bovine, dont l'origine n'a pas pu être trouvée."Les cas de tuberculose" chez les animaux "sont assez rares dans le Nord" précise Jean-Pierre Nello. Plus rare en tout cas qu'enou qu'en. Le dernier cas nordiste remonte à il y a deux ans et demi,En l'occurrence, les autorités sanitaires ont dû prendre des mesures à l'encontre du troupeau tout entier, dans la nuit de mardi à mercredi, car la bête incriminée "est née sur l'exploitation". "."" explique le directeur de la DDPP 62, à savoir "indemniser l'éleveur et surveiller les autres élevages, mais aussi la faune sauvage."Concrètement, cela se traduira par le "dans l'environnement immédiat" de la ferme, mais également chez ceux qui ont reçu des animaux de cet élevage, y compris dans les autres départements.Surtout, "qui vivent à proximité peuvent être porteurs" et seront donc capturés. "."L'éleveur, qui n'est pas en cause, va également être indemnisé pour la perte de son troupeau. "L'État a une politique d'accompagnement" rappelle Jean-Pierre Nello.Non seulement l'éleveur se voit rembourser chaque bête à un prix fixé par un arrêté de l'État, sur la "valeur économique du troupeau". Mais il sera également dédommagé sur les "frais annexes, notamment de" de la ferme et sur "leset transport pour l'éleveur" qui compte repartir de zéro avec un élevage du même genre.Quant au soutien psychologique, offert au cas par cas par les autorités, il n'a pas été nécessaire pour l'éleveur, "bien accompagné par son épouse". Il a également reçu la visite et le soutien du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer.