Le long sauvetage d'une ânesse prise au piège dans la boue à Saint-Etienne-au-Mont

Deux heures de labeur

On était très, très, très prudents à ce qu'il n'y ait rien de cassé

© Jeremie Marion

Soleil est saine et sauve ! C'est un beau sauvetage qui a été réalisé jeudi soir à Saint-Etienne-au-Mont, dans le Boulonnais.et n'était plus capable d'en sortir. "" explique Jérémie Marion, du service animalier Côte d'Opale.Son service, un vétérinaire, les pompiers de Boulogne-sur-Mer, les agents municipaux... tout le monde a mis la main à la pâte pendant deux heures - de 18h30 à 20h30, pour extraire l'animal embourbé.Jérémie MarionIl fallait donc "."Ces efforts ont payé, puisque. "La mairie nous a ravitaillés, nous a apporté plein de paille pour réchauffer l'animal et éviter qu'elle soit en hypothermie." Après toute cette agitation, la bête a finalement pu passer la nuit au chaud.