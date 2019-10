Marcel et son Orchestre sort un nouvel album de 48 titres : “Hits, hits, hits, hourra !!!”

"On a été biberonné à l'irrévérence"

Marcel et son Orchestre : "On a été biberonnés à l'irrévérence"

Typtique "Danse, déconne dénonce"

Quarante-huit titres, rien que ça ! Le nouvel album des Boulonnais de Marcel et son Orchestre ne lésine pas sur le contenu : " Hits, hits, hits, hourra !!! " contient "26 titres qui sont un peu 'Best of', qui sont un peu remaniés, et 22 inédits" glissait Franck Vandecasteele, invité du JT.En ce qui concerne les anciens titres, ce sera l'occasion de redécouvrir Raoul et Alain Médiseuse ou 62 Méfie-te . "Pendant des années, on se voyait lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a composé et il y a plein, plein de titres pour lesquels il y a je-ne-sais combien de versions, des paroles alternatives, sans parler des live qu'on a pu enregistrer.""On a été biberonnés à l'irrévérence" confie Franck Vandecasteele, qui rend hommage à "Charlie Hebdo, première période" et "tous ces professeurs d'irrévérence nous ont appris l'insolence et que le rire est une résistance."Les Marcel promettent en tout cas que l'album contient "tout ce qui fait l'ingrédient, le sel Marcel, le tryptique fédérateur 'Danse, déconne, dénonce', il s'agit pas que ce soit gratuit, le rire, il faut qu'y ait un message derrière !"Dans la région, Marcel et son Orchestre passera le 6 décembre au centre Arc-en-ciel à Liévin (Pas-de-Calais). Et pour les voir à l'Olympia de Paris, il faudra attendre le 22 février prochain.Quant à la couverture de l'album, elle a été dessinée par Laurent Houssin , ancien contributeur de Fluide glacial.