Marquise : un hélicoptère de la Marine nationale visé avec un puissant laser

Danger

Une histoire peu banale et qui est prise au sérieux par les autorités. Le 9 août dernier, vers 22h30, un hélicoptère de la Marine nationale a été visé par un puissant laser alors qu'il survolait Marquise (près de Boulogne-sur-mer, Pas-de-Calais).Il faisait presque nuit et le pilote et le copilote du Dauphin (basé au Touquet) ont été éblouis. « On a vu le faisceau vert dans le ciel et on a détourné les yeux avant qu’il ne nous pointe », raconte à La Voix du Nord le lieutenant de vaisseau Thibaut qui précise que ce genre de laser, « c’est comme si on m’enfonçait deux doigts dans les yeux en plein vol ».Aucun incident n'a été à déplorer mais de retour au sol, face au danger potentiel de ce type d'agissemeents, il a été rapidement décidé de porter plainte. Ce genre de laser puissant peut provoquer un crash. Surtout de nuit. "Cela engage la sécurité. On ne joue pas avec ce genre de chose", explique la Préfecture maritime.Les gendarmes ont réussi à identifier l'auteur des faits, un habitant de Marquise. Il sera convoqué au tribunal pour achat, détention et utilisation d’appareil laser non destiné à un usage spécifique.