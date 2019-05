Midsummer Festival 2019 au Château d'Hardelot : demandez le programme !

En présence de Robin Pharo, joueur de viole de gambe, la conférence de presse de présentation du Midsummer festival s'est déroulée en musique. / © France 3 Hauts-de-France

Le programme détaillé 1er weekend : 14-15-16 juin Vendredi 14 juin 20H30 | Opéra | Didon et Enée | Benoît Bénichou | Johannes Pramsohler

22H15 | Concert et final pyrotechnique | The Royal Fireworks | Le Concert spirituel |Hervé Niquet Samedi 15 juin

17H | Music & Cup of Tea | Poetical Humors | Marianne Muller | Vincent Lhermet

18H | Ouvrez vos oreilles !

20H30 | Opéra | Didon et Enée | Benoît Bénichou | Johannes Pramsohler

22H15 | L’After | Songs | Ensemble Contraste Dimanche 16 juin

10H30 | Balade | L’Echo des bois | Ensemble Faenza

15H | Le Jardin des métamorphoses #1 |Faenza | Julien Lahaye | Anne Thunin

17H | Concert | Les Jardins d’Orphée | Les Timbres | Marc Mauillon

2ème weekend : 21-22-23 juin Vendredi 21 juin

20H30 | Récital | Pirame et Tisbé | Reinoud Van Mechelen | A nocte temporis Samedi 22 juin

17H | Music & Cup of Tea | Un Thé avec Lucile | Lucile Richardot | Tictactus

18H30 | Ouvrez vos oreilles !

20H30 | Concert | The Musical Night’s Dream | The King’s Consort

22H30 | L’After | L’Heure bleue Dimanche 23 juin

10H30 | Balade | La Balade des oiseaux | Ensemble Artifices

15H | Le Jardin des métamorphoses #2 | Ensemble Artifices | Cie dire d’étoile

17H | Concert | Dans le Bois des nymphes | Lucile Richardot | Tictactus

3ème weekend : 27-28-29 juin Jeudi 27 juin

20H30 | Récital | Anima Sacra | Jakub Jozef Orlinski | Il Pomo d’Oro Vendredi 28 juin

20H30 | Concert | Les Quatre Saisons | Les Musiciens de Saint-Julien | François Lazarevitch Samedi 29 juin

17H | Music & Cup of Tea | The Tea Consort | Andréas Linos & Co

18H30 | Ouvrez vos oreilles !

20H30 | Opéra en version de concert | Psyché | Correspondances | Sébastien Daucé

22H30 | L’After final Un programme à retrouver plus en détails, ici.

Depuis 10 ans, le Château d'Hardelot met à l'honneur la musique baroque lors du Midsummer festival. Pour marquer ce 10ème anniversaire, le 14 juin, la soirée d'ouverture et son feu d'artifice musical planteront le décor. Hervé Niquet et son orchestre du Concert spirituel proposeront l’une des pages les plus grandioses du répertoire baroque : les musiques pour les feux d’artifices royaux de Handel. « Comme au temps du roi d’Angleterre Georges II, musique et feux d’artifices illumineront la nuit en un spectacle éblouissant et ouvert à tous ! God save le château d’Hardelot ! », indique l'équipe du festival.D'autres temps forts vont rythmer systématiquement les trois weekends du festival comme les grandes soirées au théâtre élisabéthain. « L’expérience de ce lieu est idéale pour découvrir une programmation riche faite d’opéras, récitals, musiques vocales et instrumentales », interprétés par de jeunes prodiges et grands noms de la musique baroque.Lors des « Music and Cup of tea », chaque samedi, de courts concerts de 45mn sont donnés dans l’intimité de l’ancienne chapelle du château, cup of tea offerte !« Ouvrez vos oreilles ! » est davantage l’occasion d’un échange convivial avec les artistes du concert du soir. Quant aux « Afters », ils promettent eux une prolongation de la soirée sous les lampions du bar du festival. « A cette heure tardive, toutes les surprises musicales sont permises ! ».Enfin, « les dimanches heureux » se veulent plus familial : balades musicales, spectacles pour les plus jeunes, ateliers peupleront les jardins du château avant de se retrouver à 17h, rassemblés pour un concert final au sein du théâtre.