Montreuil-sur-Mer : disparition inquiétante d'une adolescente de 16 ans, la gendarmerie lance un appel à témoins

Alisson Brebion Toujours pas de nouvelles de ma soeur, maintenant 1 mois, c'est long sans réponses, sans signe de vie.😢😢

Injoignable depuis un mois

Margaux Brebion, 16 ans, est portée disparue depuis le 11 mars. La dernière fois que l'adolescente a été aperçue,et n'a plus donné signe de vie depuis. Sa famille multiplie les tentatives pour la retrouver :ont été placardées dans les rues de Boulogne-sur-Mer et sa soeur a lancéLa jeune fille, placée, a déjà fugué par le passé selon les gendarmes de Merlimont en charge des recherches. Elle avaitavant d'être retrouvée chez son petit ami à Argenteuil, en région parisienne.La thèse de la fugue est donc privilégiée par les enquêteurs "au vu de l'antériorité". Mais son frère indique à La Voix du Nord que "d’habitude, elle donne toujours des nouvelles". Or,Son téléphone n'est plus en activité depuis la disparition, compliquant les recherches des enquêteurs qui ne peuvent pas la géolocaliser. Le jour de sa disparition, l'adolescente avait toutefois envoyé un SMS à ses proches,. Les recherches sont donc orientées vers la région parisienne mais aussi la métropole lilloise. Unvient d'être lancé, en accord avec le procureur de la République.Margaux Brebion, de corpulence fine, a les cheveux bruns, les yeux marrons et mesure 1m70. Si vous l'apercevez,