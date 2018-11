Montreuil-sur-Mer : 10 photos étonnantes de vie loin du front pendant la guerre 14-18

Montreuil-sur-Mer : "Loisirs de guerre", des photos de la vie loin du front pendant la guerre 14-18

Le temps des loisirs

Traditions

Une troupe de théâtre au milieu des ruines, un match de hockey sur gazon ou des zoulous assis sur une dune..., tous ces clichés ont été pris durant la première guerre mondiale sur la Côte d'Opale.Présenter le conflit sous un regard original : c'est le but de cette exposition proposée à Montreuil jusqu'au 7 janvier 2019 pour le centenaire de la Première Guerre mondiale.La région abritait alors leet le plus grand camp militaire jamais établi hors des frontières de l'Empire. Un arrière front bien loin de l'horreur de la guerre mais pourtant si près des tranchées, comme une parenthèse d'humanité."Cette exposition propose des photos issues des archives de l'Imperial War Museum. Il y a une réelle beauté qui se dégage de ces photographies. Ce sont des photographes professionnels qui ont su", détaille le conservateur de l'exposition.D'autres expositions sont actuellement organisées dans le Montreuillois pour commémorer la "Der des Ders" et la Ville a créé un site pour faire revivre l'histoire de l'arrière-front.D'ici-là, on vous propose de découvrirde cette exposition. Là où on faisait du sport, on se baignait, on organisait des concerts ou des représentations théâtrales.Loin des tranchées, on tentait de redonner le moral aux soldats de l'armée britannique installées dans le Montreuillois.C'était aussi l'occasion pour les hommes venus d’Afrique ou d’Asie de montrer leurs traditions lors de fêtes en plein air.Les soldats se détendaient entre deux matches de base-ball, ici au Touquet-Paris Plage.