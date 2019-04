Le grand bain à Montreuil-sur-Mer : une équipe 100% masculine de natation synchronisée pour lutter contre les préjugés

Contre les préjugés

Natation synchronisée : des hommes dans le grand bain

Equipe atypique

"C'est physique, beaucoup plus que ce que je pensais. Il faut de l’endurance, une certaine force."

Inspiration du film

Les 9 ne se connaissaient pas il y a encore, mais sont aujourd’hui complices. Ils ont monté une. Pour la première fois, ils ont présenté leur travail devant un public depersonnes ce weekend, à l’occasion du gala de l’USM natation Montreuil-sur-mer.Ils ont décidé de se jeter à l’eau suite à lavécue par un jeune garçon de 11 ans : Pierre Lefebvre pratique la natation synchronisée depuis 3 ans au club de Montreuil mais ses copains de classe se sontSon papa a décidé de réagir : "On a été vexés et entre papas, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. On a vu le film "Le grand bain", on a trouvé ça sympa. On va faire la même chose que dans le film "Le grand bain" pour montrer aux enfants qu’Un véritableaux préjugés.Le profil de cette équipe masculine,, est éclectique. Les sportifs sont pharmaciens, chômeurs ou encore infirmiers. Ils ont dePour arriver à ce résultat, les sportifs n'ont pas lésiné sur la préparation. Ils s'entrainent en moyenne, sous les ordres d'une coach bien décidée à les faire réussir.La chorégraphie est fortement inspirée du film de, Le Grand Bain. Les 9 compères sont d'ailleurs entrés en scène, serviette posée sur l’épaule. 2 minutes 40 de spectacle sur Allumer le Feu de Johnny Hallyday.Le réalisateur du film a tenu à féliciter la démarche sur twitter.Après cette première représentation réussie, l’équipe masculine devrait participer à la. Une chose est sûre : ils monteront sur la première marche du podium… faute d’adversaires.