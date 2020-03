Municipales à Boulogne-sur-Mer : suivez le débat entre les quatre principaux candidats

© JEAN-MARC VASCO / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Qui sont les candidats à débattre ?

Frédéric Cuvillier, maire sortant, partant pour un 4ème mandat, à la tête de la liste « Ensemble créons le Boulogne de demain ».

Antoine Golliot, conseiller municipal de l’opposition, candidat du Rassemblement National tête de liste « Rassemblement pour Boulogne-sur-mer ».

Nicolas Magère, pour la liste « Boulogne en commun » de La France Insoumise soutenue par le Pôle de Renaissance Communiste en France et par des gilets jaunes.

Denis Buhagiar, écologiste tête de liste « Boulogne écologiste et solidaire », vous êtiez jusqu’ici conseiller municipal à Wimereux. Bonsoir…

Quels sont les enjeux à Boulogne-sur-Mer ?

Le développement économique : dynamisme commercial de centre-ville ? La stratégie pour attirer de nouvelles entreprises ? Soutenir celles qui sont en difficultés ? Développer l’activité autour du port ? La municipalité doit-elle racheter des locaux commerciaux en centre-ville ? Faut-il généraliser le stationnement gratuit en centre-ville ?

La sécurité : police municipale ou intercommunale ? Vidéosurveillance ?

L’environnement : quelle stratégie pour une ville plus verte ?

Pleins feux ce soir, sur la capitale de la Côte d’Opale, Boulogne-sur-mer, 1er port de pêche de France et port de liaison majeur avec l’Angleterre jusqu’à la fin du 20ème siècle, Boulogne est l’une des principales destinations touristiques de la région grâce à son riche patrimoine historique, sa plage et son centre national de la mer : Nausicaa, l’un des sites touristiques les plus visités au Nord de Paris… Boulogne-sur-mer et les enjeux de cette campagne : dynamisme économique, sécurité, attractivité…À l'approche des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, nous accueillons sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais les trois principaux candidats pour un débat, retransmis ce mercredi 11 mars à 22h. Il est présenté par notre journaliste Vincent Dupire.Pour débattre sur ce plateau, nos invités, 4 têtes de liste :3 thèmes majeurs seront abordés dans ce dénat :