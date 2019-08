Nausicaá annonce la naissance de trois raies guitares fouisseuses, espèce “en danger critique d'extinction”

© D.MALLEVOY - NAUSICAA

Une espèce menacée par l'homme

Carnet rose au cœur des aquariums de Nausicaá : le Centre national de la mer basé à Boulogne-Sur-Mer a annoncé ce mardi 20 août la récente naissance de trois raies guitares fouisseuses, une espèce rare et protégée."Placés dès leur naissance en pouponnière, les nouveau-nés font l'objet d'une attention particulière des soigneurs" indique Nausicaá dans un communiqué.La raie guitare fouisseuse tire son nom de sa capacité à fouiller le sol et à s'enterrer dans le sable. Elle vit habituellement dans la mer Méditerranée ainsi que sur l'Atlantique, sur la façade qui s'étend du Portugal à l'Angola. Mais la surpêche et la dégradation de son habitat par l'activité humaine l'ont placée dans la liste des espèces "en danger critique d'extinction" sur la liste rouge des espèces menacées."Ils pourront bientôt rejoindre le grand bassin ou être confiés à des aquariums partenaires dans le cadre d'un programme de reproduction européen" a encore ajouté Nausicaa.