Caïmans, poissons tropicaux, otaries... Avec ses 35.000 animaux marins et ses 600.000 visiteurs par an, Nausicaá, est devenu en 2018 le plus grand aquarium d’Europe !Du côté technique, les équipes du chantier ont dû construire un bassin géant de 10 millions de litres d’eau. Soit l’équivalent de quatre piscines olympiques. Pour ce bassin, elles ont également dû créer la plus grande baie vitrée d’Europe et un système de filtration d’eau unique au monde pour l'alimenter.Du côté animalier, les soigneurs de Nausicaá ont accueilli plus de 22.000 animaux supplémentaires. Les ingénieurs ont donc conçu des vitrages capables de résister à une pression de plus de 500 tonnes.Bienvenue à Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, qui rassemble prouesses techniques et logistiques ! Un documentaire à découvrir lundi 13 mai après le Soir 3 sur France 3 Hauts-de-France, antennes Picardie et Nord-Pas-de-Calais, réalisé par Franck Vrignon et produit par RMC Découverte.