Nausicaá : des poissons au compte goutte

Créer un bassin de 10 000 m3, représentant la faune et la flore des hautes-mers, comme autour de l'Île de Malpelo en Colombie, qui a été prise comme modèle, tel est le défi du grand Nausicaá Pour peupler cet aquarium géant, il a fallu chercher et élever des poissons. Le moins possible en milieu naturel. Puis les acclimater, dans les réserves du centre national de la mer, à Boulogne.Depuis janvier 2018, chaque semaine a vu son lot de congénères rejoindre les deux premiers poissons du bassin, des labres nettoyeurs : des sardines, des maquereaux, des mérous, des méduses dorées, et les requins marteaux.Ces poissons vont continuer de grandir, pour un spectacle toujours renouvelé.