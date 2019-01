Nausicaá : près d'un million d'euros de perte après la mort de 28 bébés requins-marteaux

Voir la maintenance des bassins de Nausicaa et le requin-marteau

33 000 € par requin

L'arrivée des bébés requin-marteaux à Nausicaa

C'est Nausicaá seul qui paie en tant d'entreprise privée

Star du nouveau Grand Nausicaá du centre national de la mer . Soigné pour une conjonctivite, il vient d'être placé dans son bassin d'acclimatation, le temps de s'habituer à son nouvel environnement.Dés sa réouverture, après nettoyage, le plus grand aquarium d'Europe proposera à sesde voir le grand requin-marteau. Un adulte qui devraient mesurer au moinsCapturé au large de l'Australie quand il était juvénile,, ainsi qu'une trentaine de ses congénères : 20 en 2011 et 10 en 2018. Ces captures sontpar le gouvernement australien.Reconnu comme un centre d’excellence, Nausicaá a acheminé par avion-cargo, ces juvéniles puis par transport routier jusqu’à Boulogne-sur-mer. Coût de l’opération :€, soit un, pour un requin de 50 cm.Mais sur ces trente jeunes,ce qui représente une perte depour le Centre.Les animaux ont été nourris et logés dans un hangar aménagé par la Communauté d'Agglomération du Boulonnais, pour un coût deLe bâtiment, situé dans la zone industrielle de Garromanche, à Boulogne-sur-mer, a servi de grande réserve aquariologique à Nausicaá. Depuis la mort des requins, il n'est plus utilisé."il y a une polémique, mais c'est Nausicaá seul qui paie en tant d'entreprise privée.. Nous sommes dans un monde concurrentiel, avec les autres aquariums mais aussi avec des parcs de loisirs."L'élevage et la cohabitation des jeunes requins-marteaux ne sont pas passés comme prévu. Sur la totalité des animaux sauvages importés,Le plus jeune va continuer à grandir dans un arrière bassin, pendant que son aîné fera les délices des visiteurs, dés