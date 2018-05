Le nouveau Nausicaá en cinq chiffres

1er

60 000

Nausicaa en vidéos

25,90 €

30 000

Spectacle de l'inauguration de Nausicaá, vendredi 18 mai 2018

70 millions d'euros

Avec ses 17 000 m3, dont son nouveau bassin de 10 000 m3 (quatre piscines olympiques),, derrière Macao (40 000 m3), Atlanta (23 000 m3) et Disney en Floride (26 000 m3). Un tunnel transparent de 18 m de long traverse ce nouveau grand bassin.Le nombre d'animaux qui cohabiteront dans le Grand Nausicaá, avec lae. Lesetsont les vedettes. Dans plusieurs mois, Nausicaá s'agrandira avec une partie « Au pays des aurores polaires ». On y trouvera deset desd'Afrique du Sud.Comptez. Les étudiants, les demandeurs d’emploi, les plus de 60 ans et les personnes handicapées ont droit à un tarif spécial à 22,90 €. Si ce week-end, vos amis sont de passage, ça vaut le coup.. L’aquarium sera ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30. Pendant les vacances scolaires, les portes resteront ouvertes jusqu’à 19 h et même jusqu’à 22 h le samedi.Selon le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, près de "30 000" personnes s'étaient. Un spectacle pyrotechnique a eu lieu pour l'occasion. La ville de Boulogne espère atteindre le million de visiteurs par an.Les retombées économiques attendues dès la première année, soit. Des investissements consentis par la Communauté d'agglomération du Boulonnais (33 millions), la région (28 millions) et le département (9 millions). Ce n'est en fait que la première tranche de cette quatrième extension.. Celui-ci est conditionné par des financements européens. Son ouverture serait prévue en 2021, après deux ans de travaux.