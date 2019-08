Onze migrants dont l'embarcation s'est retournée secourus au large de Boulogne-sur-Mer

Onze personnes en très grande difficulté en mer à une vingtaine de kilomètres au large de Boulogne-sur-Mer ont été secourus à l'aube, ce vendredi 9 mai, aux alentours de 7 heures.



Les migrants ont eux-mêmes donné l'alerte vers 4h45, en appelant le SAMU 62, qui a relayé l'information auprès du CROSS Gris-Nez. Des moyens nautiques, soit trois bateaux de la Douane, de la SNSM et de la Marine nationale, ont été engagés pour les retrouver.

Bateau chaviré

Un vraquier et un navire de pêche ont permis aux secours de localiser les onze naufragés, qui se trouvaient pour certains à l'eau, et pour les autres sur la coque de leur embarcation pneumatique retournée.



Ces hommes, sept majeurs et quatre mineurs, ont pu être pris en charge et ramenés à Boulogne, où ils ont été remis à la police aux frontières (PAF) vers 7h45. Ils étaient en état d'hyporthermie et l'un d'entre eux était blessé au genou.