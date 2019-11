Ounnout, la momie dorée d'Antinoé, s'exposera pendant cinq ans au musée de Boulogne-sur-Mer

Une des momies les mieux conservées d'Europe

La momie a été découverte en 1906 en Egypte. / © Franck Boucourt/GRAHAL/ACMHDF

Le parcours égyptien du musée de Boulogne réaménagé

La momie d'Antinoé présente une série de fractures post-mortem (visible ici à la mâchoire). / © Centre hospitalier de Dunkerque

La dernière fois qu’Ounnout a quitté le musée des beaux-arts de Dunkerque plus d’une journée, c’était lors des. L’Egyptienne,, sait se fait rare.Elle s’exposera pourtant au musée-château de Boulogne-sur-Mer , et ce pour une durée de, jusqu’à ce que le musée dunkerquois,, ait de nouveau ouvert ses portes au public.C’est la première fois que la momie dorée, ramenée du site antique d’Antinoé , est prêtée.«Ce prêt nous permet de valoriser nos collections égyptiennes autrement, souligne, la directrice du Lieu d’art et d’action contemporaine de Dunkerque. De cette manière,, car c'est une des plus belles d’Europe, et.»La collaboration avec le musée de Boulogne permettra, entre autres, de«Ounnout a été momifiée selon des, avec ses organes. Tandis que la momie de Boulogne, qui, a été totalement éviscérée», explique la directrice du LAAC Le transfert,, fait l’objet de multiples précautions. «tout au long du voyage, reprend Sophie Warlop. Elle réalisera un calage très spécifique car.»Une fois arrivée à Boulogne, la momie dunkerquoise sera installée aux côtés de son homologue local dans«Cette arrivée est. Les deux momies seront au cœur de la scénographie, précise, la directrice du musée-château de Boulogne. Il serait également possible de, ainsi que toutes les études scientifiques qui les ont accompagnés.»Il y huit ans en effet, la momie d’Antinoé a fait l’objet d’une étude conjointe de la part du Louvre et du CNRS qui ont permis de déterminer son âge avec plus de précision. «Il n’a pas été possible de relever l’ADN d’Ounnout, reprend Sophie Warlop..»