Pas-de-Calais : action de cheminots devant des permanences de députés LREM

"Nous continuons"

Des, syndiqués CGT et Sud-Rail, ont, à Desvres, avec l'inscription "Pacte ferroviaire, mort de la SNCF et des cheminots".Les protestataires ont ensuite installé. "C'estde la part des cheminots, ce n'est pas parce que le texte a été validé par le sénat. Nous continuons", a expliqué Sébastien Merlin, représentant CGT.Les grands principes de la réforme ferroviaire du gouvernement, adopté mi-avril à l'Assemblée en première lecture, ont été: ouverture à la concurrence du transport de voyageurs,à capitaux publics et fin des recrutements au statut de cheminot.