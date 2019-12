Pas-de-Calais : huit migrants en difficulté secourus au large de Boulogne-sur-Mer

[#SAUVETAGE] ➡️https://t.co/KD4lFyJRgI Une embarcation secourue au large de @Ville_Boulogne grâce au #CROSS Gris-Nez et la vedettes côtières de surveillance maritime Scarpe de la gendarmerie maritime. pic.twitter.com/qQhq9slCAY — PREMAR Manche (@premarmanche) December 5, 2019

Huit migrants tentant de traverser la Manche ont été secourus par le CROSS Gris-Nez au large de Boulogne-sur-Mer jeudi 5 décembre. L'opération a commencé aux alentours de 7 heures quand "une embarcation légère" leur a été signalée à seulement 1,4 kilomètres des côtes du Pas-de-Calais.Les passagers, dont l'un se trouvait en hypothermie légère, ont été récupérés à bord de la vedette de surveillance maritime de la gendarmerie vers 9 heures et ramenés vers le port de Boulogne. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers ainsi que la police aux frontières, informe la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué Tous les passagers de l'embarcation sont sains et saufs, mais les autorités rappellent la dangerosité de ce secteur maritime aux migrants, s'agissant d'une "des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine".La préfecture maritime ajoute que les conditions météorologiques vont se dégrader ce jeudi et jusqu'à la soirée du vendredi 6 décembre dans le secteur des caps avec des vents moyens de 55 à 65 km/h et des rafales locales de 74 à 83 km/h, rendant les conditions de mer encore plus dangereuses.