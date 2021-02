Pas-de-Calais : une mère en grève de la faim pour demander le rapatriement de sa fille, partie en Syrie avec ses enfants

Habitante de Boulogne-sur-Mer, Pascale Descamps se bat depuis novembre pour demander le rapatriement sanitaire de sa fille de 32 ans, atteinte d’un cancer du côlon, et de ses quatre petits-enfants, détenus depuis mars 2019 au camp de Roj 2 dans le nord-est de la Syrie.

En 2015, sa fille avait quitté la France après s’être convertie à l’islam, avec ses trois enfants et son compagnon djihadiste, tué quelques mois plus tard. Remariée à un membre de l’Etat Islamique – lui aussi tué – elle a eu un quatrième enfant sur place.

Après avoir lancé un appel "solennel" à la fin du mois de novembre 2020, Pascale Descamps entame ce lundi 1er février 2021 une grève de la faim et appelle à l’aide. Témoignage.

Pourquoi entamer une grève de la faim ce jour ?

"C’est une continuité dans les actions que je mène parce que je ne sais plus quoi faire. Et comme ça, ma fille ne souffrira plus toute seule, on sera deux. Tant que je tiendrai sur mes jambes, je continuerai.

J’ai décidé de passer à l’acte. Je suis allée au bout de tout ce qui était possible de faire : déposer des plaintes, appeler les Nations Unies… Vous savez, on souffre tellement que faire cette grève, ce n’est pas que symbolique, c’est aussi physique."

Comment va votre fille ? Et vos petits-enfants ?

"Ma fille souffre physiquement, elle est à bout. Elle fait beaucoup de malaises et perd énormément de sang. Elle est obligée de mettre des couches. La tumeur a grossi, elle commence à avoir des douleurs diffuses dans le dos. Elle ne va plus à la selle et a du mal à s’alimenter. (Elle pleure). Quant à mes petits-enfants, ils sont au chevet de leur mère. Ils vont rentrer avec un traumatisme."

Vous n’avez reçu aucune réponse des autorités françaises depuis votre appel en novembre ?

Non. J’ai écrit aux autorités en temps et en heure, j’ai envoyé les messages vocaux de ma fille qui pleure et qui alerte. J’ai envoyé des messages au ministère des affaires étrangères, aux différents ministres, au président… Tous nos dirigeants sont au courant. Le défenseur des droits exhorte les autorités à agir dignement. Toutes les ONG demandent également le rapatriement.

5/7 Nearly 35,000 children under the age of 12 have been held inhumane conditions for 18 months in the Al Hol camp, without any legal recourse. COI calls on Member States to urgently take back their own citizens, in particular children with their mothers in camps pic.twitter.com/YGMwSzxSST — UN Syria Commission (@UNCoISyria) September 15, 2020

On a même saisi le comité contre la torture des Nations Unies en novembre. Nous avons reçu une réponse très rapidement (le 14 décembre, ndlr) : ils requièrent l’État à prendre les mesures consulaires pour rapatrier ma fille et ses enfants, afin qu’elle reçoive les soins nécessaires. Et malgré ça, je n’ai reçu aucune réponse des autorités françaises, rien du tout.

Quel message voulez-vous envoyer avec cette grève de la faim ?

"Cette situation devient moche et indigne de notre République. Si ma fille rentre et qu’elle survit, elle sera jugée. Vous savez, il y a un mandat d’arrêt international contre elle. Quand on recherche quelqu’un et qu’on le trouve, logiquement on l’attrape, on le juge et on l’enferme.

🔴Mme Pascale DESCAMPS a décidé d’entamer ce lundi une grève de la faim pour obtenir le rapatriement humanitaire de sa fille et de ses 3 petits-enfants incarcérés en Syrie.Face à l’aggravation de l’état de santé de sa fille et à l’inaction des pouvoirs publics,elle n’a pas — Emmanuel Daoud (@EmmanuelDaoud) January 31, 2021

Nos autorités sous-traitent notre justice en disant : qu’ils soient jugés sur place. Mais ils n’en ont pas les moyens. On les laisse crever comme des animaux."