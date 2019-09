PHOTOS. La basilique de Boulogne-sur-mer va être rénovée : ce qu'il faut savoir sur ce “chantier du siècle”

Le chantier du siècle à Boulogne-sur-Mer

Dès janvier 2020, un échafaudage de 70 mètres de haut va être installé autour de la basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. Un chantier d'une exceptionnelle envergure pour de lourds travaux de rénovation. L’objectif est de consolider l’édifice qui présente des signes de fragilité, refaire l’étanchéité et remplacer les vitraux.

Dès le début de l'année prochaine, débutera ce chantier colossal, estimé à 7 millions d’euros et qui va durer près d’un an et demi. Il faudra renforcer ou remplacer les structures en béton armé qui sont abîmées et qui provoquent des infiltrations sous le dôme de l’édifice religieux. Les vitraux et les statues feront également l’objet d’une rénovation.





Symbole de la ville



Des travaux périlleux

Classée au titre des monuments historiques en 1982, la cathédrale est l'oeuvre de l'abbé Haffreingue qui dés 1827 lança sa construction s'inspirant de la basilique Saint-Pierre de Rome et de la Cathédrale Saint-Paul de Londres. Les travaux ont été confiés à l’agence de Pierre-Antoine Gatier , Architecte en Chef des Monuments Historiques : "C’est le chantier du siècle. Sa dimension, cette architecture classique font de la basilique un édifice exceptionnel"Pour financer le chantier, la ville de Boulogne-sur-Mer va faire appel aux subventions publics et au mécénat. D’autres partenaires financiers pourraient venir soutenir les premiers, notamment le Département et l’Europe. Pour l’heure, difficile donc de connaître la répartition exacte des montants.La basilique Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception est située dans l'enceinte des remparts de la vieille ville de Boulogne-sur-Mer. Son dôme surplombe l'agglomération depuis 160 ans, symbole de toute une ville. Elle est aussi l'un des bâtiments les plus photographiés de la ville.Avec son dôme de 103 mètres de haut, la basilique Notre-Dame est la 9ème église la plus haute de France et la 17ème église la plus haute du monde. L'énorme échafaudage va être installé tout autour du dôme de la basilique et le projet de restauration verra intervenir des dizaines de corps de métiers : tailleurs de pierre, couvreurs, menuisiers, maîtres verriers, maçons.Le nettoyage des maçonneries en pierre et leur remplacement prendra beaucoup de temps. On estime à 160 m3 de pierre à tailler ou à sculpter. Concernant les vitraux, il faudra préserver leur teinte jaune qui crée cette lumière dorée intérieure.

Les fuites d’eau ont abîmé le dôme mais aussi les fresques. Avant de commencer ce gigantesque chantier, une équipe internationale de restaurateurs d’œuvres d’art a assurer des travaux d’urgence pour préserver deux fresques, particulièrement abîmées sur les 6 du dôme.



Appel à contribution pour restaurer ses fresques

Les fresque de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer

Quelle est la différence entre une église, une cathédrale et une basilique ? Eléments de réponses : * les cathédrales comme les basiliques sont avant tout des églises. Des lieux de culte de la religion chrétienne dans lesquelles se déroulent les cérémonies religieuses. * une église-cathédrale est une église dans laquelle siège l’évêque qui a la charge d'un diocèse. C'est donc l'église principale dont dépend les autres églises de la région, elle est en général imposante et richement décorée * une basilique est une église qui a obtenu ce titre honorifique de la part du Pape. C'est le fait qu'il s'y soit déroulé un événement particulier et que de nombreux fidèles y viennent en pèlerinage ou qu'elle contienne des reliques uniques * il n'est pas courant qu'une cathédrale soit également basilique, c'est pourtant le cas pour celle de Boulogne-sur-Mer. La tradition relate l'arrivée, en barque, d'une statue miraculeuse de la Vierge sur le rivage boulonnais en l'an 639. Conséquence dés le Moyen Âge, Boulogne-sur-mer devient un grand centre de pèlerinage au rayonnement si étendu qu'il accueille jusqu'aux rois de France et d'Angleterre, venant vénérer Notre-Dame de Boulogne !

Datées de 1863 et situées à l’intérieur du dôme, "la Présentation de la Vierge au temple" et "la Purification" étaient les plus détériorées par les infiltrations d’eau. Aujourd'hui, l ’Association de la Cathédrale de Boulogne-sur-Mer recherche des documents, photographies ou cartes postales N&B et couleurs, des textes ou des correspondances pour restaurer l'ensemble : la prochaine grande étape de ce chantier d’envergure.