La plus grande marée de l’année a commencé sur le littoral des Hauts-de-France

Grandes marées et vents forts donnent risque de submersion

[#météo] [#Prévention] Vigilance grandes #marées et épisode tempétueux sur toute la façade. Vents moyens : 30 nœuds avec des rafales de 40/45 nœuds. Mer agitée à forte. Ne vous mettez pas en danger ! ➡️https://t.co/vFOmCfnqu6 pic.twitter.com/GjVHq5dHzb — PREMAR Manche (@premarmanche) March 9, 2020

Eviter de prendre la mer

Grande marée à Wimereux. pic.twitter.com/lHPwFYkIlQ — Kanwaljit Singh (@Singh_Kanwa) March 10, 2020

Une nouvelle tempête est arrivée sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord. Le préfet maritime lance un appel à la prudence aux usagers de la mer qui sera "agitée à forte".Un épisode tempétueux qui coïncide avec une période de grandes marées du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020. "Un coefficient de 117 est annoncé ce jeudi, pouvant faire augmenter le risque de vague submersion" explique la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. 117, le plus grand coefficient de marée annoncé pour cette année 2020 dans les Hauts-de-France.La perturbation est arrivée cette nuit sur toute la façade du littoral avec des vents de secteur Sud-Ouest qui se renforceront et atteindront 30 nœuds, environ 55 km/h, avec des rafales de 40 à 45 nœuds soit environ 74-83 km/h. Météo France a d'ailleurs placé le Pas-de-Calais en vigilance orange crues et inondations.Selon le site gouvernemental Vigicrues , le secteur du Montreuillois et de la Canche sont particulièrement concernés par le "risque de crue génératrice de débordements importants".L'accalmie n'est pas attendue avant cette fin de journée de mardi. Compte-tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence :- Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l’amarrage de son navire et l’arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer doit être immédiatement signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage pour éviter le déclenchement inutile d’opérations de levée de doute.- Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l’estran.Pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin, composez le n°196 par téléphone ou canal 16 sur la VHF.