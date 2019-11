Les pompiers de Boulogne-sur-Mer revisitent des tableaux célèbres pour leur calendrier

Arnaud Delory et Yannick Pouchenaud, les pompiers initiateurs du calendrier 2020. / © V. Dermersedian

"On voulait changer des photos traditionnelles d'intervention" explique Yannick Pouchenaud, membre du bureau de l'Amicale des pompiers de Boulogne-sur-Mer," alors j'ai eu l'idée des œuvres d'art".Pour leur calendrier 2020, les soldats du feu de Boulogne-sur-Mer ont donc fait le choix de l'originalité et de la culture. Chaque mois de l'année fait référence à une œuvre d'art célèbre, tombée dans le domaine public pour éviter les problèmes de droits d'auteur.Les pompiers ont joué le jeu et se sont mis en scène avec humour, "mais on ne se moque pas" explique Arnaud Delory, le président de l'amicale des pompiers, "on s'est photographié avec des accessoires propres à notre profession. Il faut que ça reste un calendrier de pompiers !"





Culture générale

L'édition 2020 revisite ainsi La Cène de Vinci, La Liberté guidant le peuple ou La Ramasseuse d'épaves... mais nous n'en dévoilerons pas plus car ce calendrier est aussi l'occasion d'un concours de culture générale à travers un quizz destiné aux habitants de l'agglomération. Il s'agit de deviner l'œuvre à laquelle fait référence la photo du mois.Il est possible de participer jusqu'au 31 janvier.





Projet pédagogique

Parallèlement à ce concours, Yannick Pouchenaud propose à six collèges du Boulonnais un projet pédagogique avec les professeurs d'arts plastiques.Les élèves devront choisir une œuvre présentée dans le calendrier et la revisiter à leur façon en y intégrant un élément de la vie du collège et un élément du patrimoine local .Toutes les techniques d'expression sont les bienvenues. Un travail en équipe, valeur forte chez les pompiers. Un jury départagera les créations les plus originales en mars prochain.Les pompiers de Boulogne-sur-Mer proposent leur calendrier en porte à porte jusque fin décembre. L'argent collecté par l'Amicale permet de financer les activités sportives et culturelles de la caserne.