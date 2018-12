"Perte d'exploitation"

Le port de Boulogne-sur-Mer sous surveillance, après un mois de traversées de migrants sur des bateaux volés

Intervenants : Stéphane Pinto, Victime de vandalisme - Représentant des fileyeurs des Hauts-de-France ; Jean-Philippe Vennin, Sous-préfet du Pas-de-Calais - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Myriam Schelcher et Cassandre Dumain.

Un lien avec le Brexit ?

La préfecture du Pas-de-Calais apour surveiller le port de Boulogne-sur-Mer, ciblé depuis plus d'un mois par de nombreux vols de bateaux ou de zodiaques par des migrants souhaitant traverser la Manche vers l'Angleterre.De L'Epervier au Sainte-Catherine, plusieurs navires amarrés au port. Avec à leur bord des migrants"Ils ont arraché le tableau de bord, ils ont essayé d'arracher les câbles, sans succès heureusement" montre Stéphane Pinto, représentant des fileyeurs dans la région et dernière victime en date, dont l'outil de travail devra rester à quai. Depuis dimanche, on comptel dans ce port."Les bateaux ne peuvent pas sortir parce que les bateaux ont été vandalisés." ajoute Stéphane Pinto. "On n'a pas le temps d'attendre, faut qu'on trouve vraiment une solution.". Une première fois au large de Calais, où se trouvaient onze migrants, dont cinq en état d'hypothermie , puis au large de Douvres où deux embarcations ont réussi à traversée la mer avec à leur bord des migrants iraniens." se défend le sous-préfet de Dunkerque Jean-Philippe Vennin. "Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'un gardiennage 24H/24 en liaison avec les acteurs du port, les pêcheurs et les services de l'Etat."Une recrudescence qui pourrait s'expliquer par l'imminence du Brexit. "Peut-être qu'il y aurait un lien avec le Brexit" suppose Claire Traverse, porte-parole de la préfecture maritime. "Pourquoi pas les migrants tenteraient-ils les traversées avant que l'Angleterre ne ferme ses frontières."La secrétaire d'État britannique à l'immigration Caroline Nokes a estimé ce jeudi que la multiplication des tentatives de traversée de la Manche par des migrants était "profondément inquiétante ".Avec, cette année, le nombre de tentatives de passage par la mer a triplé par rapport à 2016.