Inondations dans le Pas-de-Calais : le port de plaisance de Boulogne-sur-Mer endommagé par la crue

Les pompiers sécurisent les pontons du port de plaisance / © France 3 Côte d'Opale



Des dégâts matériels

Avec les violentes averses, l'eau est montée trés rapidement sur les bords de Liane. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs pontons du port de plaisance de Boulogne-sur-Mer se sont décrochés, à cause du courant provoqué par l'ouverture des écluses."Heureusement , nous sommes en basse saison et nous n'avons pas de blessés, que des dégâts matériels" se console Caroline Bruchet, maitre du port principal.Heureusement, peu de navires étaient amarrés dans le port. Cet après-midi, les pompiers et les équipes du port tentaient de sécuriser les installations restantes et devaient dégager deux bâteaux de plaisance coincés entre les planches. L'accès au ponton est interdit aux piétons.Ce n’est pas la première fois que le ponton est endommagé lors d’un tel événement. La direction est à cette heure incapable d'estimer le coût des réparations.