Le Portel : une fresque peinte en hommage à Emiliano Sala

Un mur de 3 mètres sur 4, près du stade de football du(près de Boulogne-sur-mer dans le Pas-de-Calais) et d'un skate-parc. C'est cet endroit que, graffeur boulonnais, a choisi pour peindre le portrait géant d'. Ce footballeur argentin a été retrouvé mort en mer suite à un accident d'avion . Il jouait alors au FC Nantes.La fresque a été peinte ce jeudi en 7 heures sur un mur qui était déjà peint (mais le graff était défraichi). Le portrait du joueur en gros plan est simplement accompagné de ce court texte :"Je me suis renseigné, c'était un bon petit gars, raconte KMU qui a eu l'autoristaion de la mairie pour ce graff. Même si je suis pas super fan de foot, je me suis dit que ça ferait plaisir aux fans, aux joueurs de foot... En plus, on est près d'un stade, de la Manche où il est décédé."Depuis ce jeudi, de nombreuses personnes ont déjà pris la fresque en photo. KMU avait peint il y a quelques mois le portrait du gendarme Arnaud Beltrame à Neufchâtel-Hardelot