PORTRAIT. Boulogne-sur-Mer : fan de David Bowie, sa collection comporte plus de 10 000 pièces

Space Oddity, David Bowie



Du culot, de la ténacité, de la curiosité

Portrait d'un collectionneur de David Bowie à Boulogne-sur-mer



Une référence mondiale



Nouvelle expo hommage ?

Jean-Charles Gautier nous reçoit chez un ami disquaire à Boulogne-sur-Mer. Il sort un vinyl d'une pochette bleue et le place sur la platine .... "Ground control to Major Tom" sussure la voix. Jean-Charles Gautier sourit : "Cette avec cette chanson, Space Oddity que j'ai découvert David Bowie en 1969. J'avais 10 ans, j'étais en séjour linguistique dans une famille anglaise et un jour j'entends ce morceau à la radio.Le choc ! Ça m'a tout de suite plu. Je ne savais pas qui c'était. J'ai demandé à l'aîné de la famille de me conduire chez un disquaire et tout l'après-midi il m'a fait écouté les charts du moment jusqu'à ce je tombe sur le titre que j'avais entendu et que je découvre enfin l'auteur !"Ainsi commence sa passion pour David Bowie. Le début d'une grande collection qui va le mener dans le monde entier à la recherche de pépites. Depuis près de cinquante ans, il amasse tout ce qui concerne le chanteur. Des vinyls, des photos, des autographes, des films, des objets, des publicités et même l'extrait de naissance de l'artiste !Nous sommes en 1975, Jean-Charles Gautier a alors 16 ans, toujours dans sa famille anglaise, il entreprend un périple en train jusqu'à Brixton, la ville de naissance de Bowie. "Je vois au guichet de la mairie une dame d'un certain âge. Je lui dis que je veux l'extrait de naissance d'un des mes parents, David Robert Jones (le vrai nom de David Bowie). Je comprends très vite dans son regard qu'elle ne fait pas le rapprochement. Elle me tend le document sans sourciller !"Aujourd'hui, la collection du Boulonnais d'adoption compte plus de 10 000 pièces. Il est devenu l'une des références mondiales de l'artiste. "Ce que j'aime chez Bowie, c'est qu'il change toujours d'univers. A travers lui, j'ai découvert d'autres genres musicaux : la musique black, le soul, le jazz, le blues, le rock bien sûr."Jean-Charles Gautier a même eu la chance de rencontrer Bowie à de nombreuses reprises lors de ses passages en France. "C'était quelqu'un de charmant, curieux. Je lui apportais la presse française et lui expliquait ce que les médias écrivaient à son propos. Il savait que j'étais collectionneur. J'aurais bien échangé quelques disques d'or contre un de ses costumes de scène... mais ça ne s'est jamais fait " regrette-t-il.L'an dernier, le passionné de Bowie a pu présenter une partie de sa collection à Saint-Etienne à l'occasion de l'exposition Bowie Odyssée . Il aimerait pouvoir faire de même dans les Hauts-de-France. L'appel est lancé !