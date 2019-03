Quelles sont vos habitudes de transport dans le Boulonnais ? Une consultation lancée pour améliorer le réseau Marinéo

Marinéo Boulogne Sur Mer MarineoActu 📋 Enquête Mobilité 🚌🚗🚲 🤔 Vous ne l'avez pas encore fait... vous avez jusqu'au 5 avril prochain pour participer à la Grande Enquête Mobilité initiée par la Communauté d'agglomération du...

Circulation dense, horaires de bus contraignants...

Quid de la gratuité ?

"Pratique et pas cher",pour ceux qui habitent à la campagne, lapour les citadins : que pensent les habitants de l'agglomération de Boulogne-sur-Mer de leurs transports en commun ? C'est tout l'objet de la consultation en ligne lancée par la communauté d'agglomération du Boulonnais.Cette enquête sous forme de questionnaire à choix multiple permet de, elle est ouverte jusqu'au 5 avril. "L'essentiel des attentes en termes de transports ce sontou le domicile et les lieux de détente ou de loisir", note Frédéric Cuvillier, président (PS) de la communauté d'agglomération.Pour avoir un avis sur la question,. Prenons un exemple : je travaille dans le centre-ville de Boulogne, près du centre commercial de la Liane, et j'habite boulevard du Général-de-Gaulle au Portel. En voiture,de carburant et de stationnement.Le soir, j'effectue le trajet inverse, mais en bus cette fois. Je paye un ticket unitaire. Moins cher, mais plus long... difficile de choisir. Pourtant les habitants, ont quelques pistes pour améliorer leur mobilité., des navettes, ou des alternatives qui permettent aux gens d'aller et venir à n'importe quelle heure", propose l'un d'eux. Et un second d'ajouter : "Les routes ne sont pas assez larges,...". "Il faut arrêter deparce que les gens se sauvent", selon une autre riveraine.Recueillir les avis des habitants, c'est l'idée de cette consultation.: certaines pistes sont évoquées. Mais d'autres sont déjà mises sur la touche, à commencer par la gratuité des transports., ce qui n'est pas payé par les usagers est payé par le contribuable. Et il faut éviter que la tarification ou la gratuité soit un moyen de remettre en cause d'autres modes de transport, prévient président de la communauté d'agglomération. Par exemple,et de son développement.: il faut qu'on soit dans la justice."C’est pourtant ce qui est à l’œuvre à Dunkerque depuis septembre dernier . Après trois ans de test le week-end, la gratuité a été étendue à l’ensemble de la semaine. A l’époque, le maire de la ville côtière, Patrice Vergriete, expliquait sur le plateau de Dimanche en politique avoiret préserver la qualité de l’air.Dunkerque est alors devenue. Suivant cet exemple, d’autres villes se sont lancées dans les transports accessibles sans bourse délier. A Calais, la gratuité totale est prévue pour 2020 , même si l'agglomération boulonnaise ne semble pas prendre ce chemin. En attendant la fin de la consultation sur la mobilité,