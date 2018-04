Réforme de la justice : suspension de la grève des avocats de Boulogne-sur-Mer

"La grève est suspendue dans l'intérêt des justiciables, mais la protestation se poursuit, on n'abandonne pas", a déclaré Me Florent Fache. La reprise éventuelle du mouvement "dépendra des avancées" sur la modification du projet de loi de réforme de la justice, très contesté, qui a été présenté en conseil des ministres le 20 avril.



Il vise notamment à simplifier les procédures pénale et civile et à améliorer l'efficacité des peines mais il est accusé de porter atteinte aux droits de la défense et de limiter l'accès au juge.





"Grève totale"

Les 126 avocats de Boulogne-sur-Mer étaient en "grève totale de toutes les activités judiciaires" du 21 mars jusqu'au 13 avril, puis ont prolongé en pointillé jusqu'à vendredi.



Le texte porté par la garde des Sceaux Nicole Belloubet provoque depuis février une très forte mobilisation. L'USM et le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) ont manifesté côte à côte, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 2011, sous la présidence Sarkozy.



Des milliers d'avocats ont participé à une manifestation nationale à Paris le 11 avril.