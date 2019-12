Retraites : manifestation et barrages filtrants sur le port de Boulogne-sur-Mer

Le port de Dunkerque aussi bloqué

#Dunkerquois : des manifestants par centaines bloquent un terminal ferry et la centrale nucléaire

Dès 8 heures, ce mardi 17 décembre, plusieurs dizaines de manifestants avaient installé des barrages filtrants autour de la "gare de marées" du quartier industriel de Capécure, zone de débarquement des produits frais sur le port, à l'aide notamment de palettes et de pneus, perturbant la cargaison des poids lourds à destination notamment de la grande distribution ou du marché de Rungis."Ce qu'on veut, c'est le retrait complet de la réforme des retraites ! On bloque une zone stratégique, là où les camions viennent chercher les produits pour les fêtes, [...] pour faire passer le message au niveau national", a expliqué Christophe Hagneré, secrétaire général de la CGT marée.Les salariés du secteur de la pêche veulent notamment défendre leur régime spécial afin que soit reconnue "la pénibilité" d'un travail "où l'on commence à deux ou trois heures du matin, porte des charges lourdes, travaille dans le froid": "dès 58 ou 59 ans les gens n'en peuvent plus et se mettent en arrêt maladie", a assuré le secrétaire général CGT.La manifestation a elle débuté un peu avant 10 heures, le cortège longeant notamment la gare des marées et ses entreprises de logistique. Dès le début de la manifestation, l'électricité a été coupée dans la zone, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.Le port de Boulogne-sur-mer n'est pas le seul touché. Les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines ont bloqué le port de Dunkerque ce mardi 17 décembre.