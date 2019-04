Rinxent : une maison prend feu, le maire appelle à la solidarité dans sa commune

Solidarité dans le village

L'incendie s'est déclarédans une maison individuelle, située dans la campagne de Rinxent, près de Marquise. Une femme était en train delorsque le feu s'est déclaré. Les odeurs de fumée l'ont réveillée et elle a pu quitter les lieux juste à temps. D'après le maire de la commune, elle serait très choquée.D'après les premières constatations sur place, le feu se serait déclaré suite à un problème électrique. Les dégâts sont importants. Même si la structure est toujours en place,. La famille a trouvé une solution de relogement dès ce soir.Le maire de Rinxent, Nicolas Loeuillet, a lancé unsur les réseaux sociaux. "On veut leur montrer qu'on est là pour eux" explique -t-il. "Nous lançons donc un appel à dons pour des vêtements, des produits d’hygiène et des produits de première nécessité (alimentaire non périssable)." Le lieux de dépôt est situé juste en face de la mairie, rue du Général De Gaulle, dans l'ancienne bibliothèque de ce village de 3000 habitants.De nombreux habitants ont déjà répondu à l'appel et les dons s'accumulent.