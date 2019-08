Samer : une heure avant l'accident, le père a tenté de poignarder un homme à Boulogne-sur-Mer

Les parents ont été arrêtés ce mercredi en état d'ébriété

Énième rebondissement dans l'affaire de l'accident à Samer. 1h avant la collision lundi 19 août, "le père a essayé de poignarder un homme, susceptible d'être l'amant de la mère", a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de La Voix du Nord La mère était elle-même "présente au moment de cette tentative d'assassinat", a ajouté Philippe Sabatier, l'adjoint au procureur. Ce sont d'ailleurs pour ces faits que les parents sont entendus en garde à vue cet après-midi. Ils le seront sur l'accident "ultérieurement", dans une seconde garde à vue, nous explique-t-on au parquet.La mère, qui était au volant, avait percuté violemment le mur de soubassement d'un pont ferroviaire. L'accident avait provoqué des blessures légères à la mère, au père et à leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans. La mère, âgée de 34 ans, se trouvait très certainement en état d'ébriété.La dernière, âgée de 18 mois, a cependant été grièvement blessée. Son état est désespéré et son pronostic vital est toujours engagé ce mercredi. Elle est hospitalisée au CHU de Lille.Les 4 autres membres de la famille ont été transportés à l'hôpital de Boulogne. Les parents avaient pris la fuite , dans la nuit de lundi à mardi, laissant leurs enfants seul à l'hôpital. Ils ont été retrouvés ce mercredi après-midi , vers 14h, tous deux en état d'ébriété. La mère a été condamnée en 2011 pour vol à main armé et pour consommation de stupéfiants, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer.