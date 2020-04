TEMOIGNAGE. Coronavirus : “Je me sens utile”, raconte Brigitte Bourguignon, députée LREM

Vision conférence de Brigitte Bourguignon, pour l'installation de la mission d'information parlementaire de suivi du Covid 19 / © B.Bourguignon



Quel sera le rôle de cette mission ?

La mission d'information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de #Covid19 entame ses travaux.

➡️ Suivi de l’état d’urgence sanitaire, de la gestion de la crise et de toutes ses conséquences.

Le quotidien du travail parlementaire continu

Les députés ne sont pas hors-sol !

"Je vais bien et je travaille beaucoup sur les affaires sociales", confie Brigitte Bourguignon à quelques heures de la mise en place de la mission d'information présidée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Elle enchaîne les réunions toute la journée, en visio-conférence ou par téléphone.La députée de l'arrière-pays Boulonnais fera partie, de cette mission d'information, au titre de présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Dans une première phase, cette mission a un rôle de gestion de la crise sanitaire et de l'application des ordonnances. Elle est composée d'une trentaine de membres, des présidents des groupes politiques et des huit présidents des commissions permanentes dont Brigitte Bourguignon, comme présidente de la commission des affaires sociales :"Cette mission dans un second temps après le confinement aura aussi une fonction d'enquête, c'est à dire que chacun aura des comptes à rendre sur cette crise sanitaire. L'histoire sera de déterminer comment on peut améliorer le système de santé en cas de pandémie. C'est une crise sans précédent sur laquelle chacun doit s'interroger. Il faut analyser les dysfonctionnements."En plus de cette mission, Brigitte Bourguignon poursuit son travail de parlementaire au sein de sa circonscription du Pas-de-Calais. Une circonscription étendue, rurale et comprenant 165 communes de Desvres à Marquise en passant par Fauquembergues et Guînes:"On a peu plus de demandes que d'habitude mais nous ne sommes pas assaillis non plus. J'ai mis le maximum d'informations dans mes newsletters , mis en place deux adresses mail et j'appelle régulièrement les structures locales. C'est important de rester en contact et de mettre en avant les initiatives et les bonnes nouvelles.Par exemple, à l'Ehpad de Marquise, grâce au respect à la lettre des règles de sécurité, il n'y a aucun cas de à ce jour. Je ne suis pas dans la béatitude mais l'organisation territoriale est importante. Tout ne peut pas venir de l'Etat."Brigitte Bourguignon en appelle également à la responsabilité de chacun en cette période compliquée :" L'urgence c'est de répondre à la santé et ensuite viendra le temps de la réparation. je crois qu'après le premier temps du "ça ne passera pas par moi", il y a désormais une vraie prise de conscience. Et il faut continuer car on ne peut pas applaudir les soignants d'un côté et faire n'importe quoi de l'autre. Je travaille aussi avec les maires, il ne faut pas croire, les députés travaillent !".