Tempête Bella : des rafales à 143 km/h au cap Gris-Nez, 6000 foyers ont été privés d'électricité

Conséquence de la tempête Bella, des vents violents soufflent sur la Manche, des rafales ont atteint 143 km/h au cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), ce dimanche 27 décembre. Au plus fort des intempéries, plus de 6000 foyers ont été privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais.