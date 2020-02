Tempête Ciara : un boulevard fermé à Boulogne, de la mousse à Wimereux et des cabines détruites au Touquet

Le brassage de l’eau crée l’écume des mers

Tempête Ciara suite. On l’avait bien dit qu’on finirait par avoir de la neige !

#wimereux#tempeteciara#cotedopale#ecume#hautetfort#hautsdefrance pic.twitter.com/UGzjAVhA7g — Patricia Noël (@PatriciaNol3) February 10, 2020

Un boulevard du front de mer fermé à Boulogne-sur-Mer



Grandes marées au Touquet aussi

Une mer de mousse recouvre les rues de Wimereux depuis ce midi. Créée par la houle d’une mer agitée, cette réaction naturelle et habituelle est due aux conditions météorologiques.Un phénoméne répandu sur une partie de la Manche et sur les Hauts-de-France. A l'origine, une matière organique remuée par les vagues, la pluie et les vents forts : la Phaeocystis, micro-algues présentes dans les mers. Elle prolifére très rapidement et gonfle donnant naissance à cette fameuse mousse de mer.Cataloguée comme "nuisibles" par l'UNESCO, ces micro-algues prolifèrent au printemps et peuvent poser problème en captivant tout l'oxygène dans des marais fermés, mais pas sur nos côtes où l'agitation de la mer et du vent permet de délier ces colonies, ce qui libère le mucus et provoque donc ce phénomène de mousse visqueuse et impressionnante. L'accés à la digue de Wimereux a été momentanement fermée.Autres conséquences dans le boulonnais ce midi : Le coefficient de marée haute associée à des rafales de vents toujours aussi puissante a submergé, par endroits, le boulevard Sainte-Beuve à Boulogne-sur-Mer. Il est resté fermé à la circulation jusqu’au milieu de l'aprés midi.Les vagues ont ramené beaucoup de débris marins sur la route, recouvrant de 5 à 10 centimètres d’eau le boulevard. A noter que le coefficient de marée sera plus important encore ce soir et demain midi.Au Touquet, ce sont les portes des cabines de plage qui ont fait les frais des fortes rafales de vent conjuguées à un fort coefficient de marée. Des vagues importantes ont atteint plusieurs portes de cabine de plage, notamment du côté de la base nautique Sud. Une dizaine d'entre elles n’ont pas résisté. La plage reste interdite aux promeneurs au moins jusque mercredi. Selon Météo-France , une diminution de la violence des vents est annoncée dans les heures qui viennent avec une possible reprise en début de soirée dans le Pas-de-Calais. Le département passe en Vigilance jaune "vents violents, pluies, inondations et orages". Le phénomène reste dangereux et le respect des consignes de sécurité est de rigueur.