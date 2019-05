Travaux sur l'A16 : bouchons, déviations... le point sur la circulation entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer

Dans le sens Boulogne > Dunkerque

Dans le sens Dunkerque > Boulogne

La rocade portuaire impactée

La situation est chaotique sur l'A16, ce lundi 27 mai. Des travaux de finitions de l’éclairage public sont en cours sur le secteur allant de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer, ce qui complique considérablement la circulation. Restrictions, échangeurs fermés, bouchons ... Voici ce qu'il faut savoir avant de prendre la route.La voie rapide est neutralisée après l'échangeur 48 (Marck Est) et sur 2,5 km ce lundi. A noter également : la fermeture de l'échangeur 49 en entrée. Question déviation, il faudra prendre l'A16 dans le sens Dunkerque vers Boulogne, sortir à l’échangeur 48 (Marck ouest) et y faire demi-tour. Puis il conviendra de reprendre l’autoroute dans l’autre sens pour retrouver votre destination. Ce lundi matin, la circulation est ralentie à hauteur de Calais, après l'échangeur avec l'A26. Évitez ce secteur.Mardi, l'échangeur 49 (Marck Est) sera également fermé, mais en sortie. La déviation consiste à poursuivre sur l'A16, puis prendre la sortie 50 (Oye Plage). Cette fois encore, il faudra reprendre l'autoroute dans l'autre sens pour retrouver les destinations souhaitées.La voie rapide est neutralisée après l’échangeur 50 (Oye-Plage) sur 1,5 km. Lundi et mardi, l'échangeur 47 (Calais Port) sera fermé en sortie. Pour pallier cette restriction, continuez sur l'A16, sortez à l’échangeur 46 (Saint Omer) pour y faire demi-tour et reprenez l’autoroute dans l’autre sens.L'échangeur 49 (Marck Est) sera fermé en sortie uniquement ce lundi. La déviation consiste à continuer sur l’A16, en sortir à l’échangeur 48 (Marck ouest) pour y faire demi-tour et reprendre l'autoroute dans l’autre sens.Et mardi, ce même échangeur 49 sera fermé, mais en sortie. Pour y remédier, prenez l’A16 dans le sens Boulogne vers Dunkerque, sortez à l’échangeur 50 (Oye Plage) et faites-y demi-tour. Puis reprenez l’autoroute dans l’autre sens pour retrouver les destinations souhaitées.Les restrictions de circulation concernent aussi la RN216, autour de Calais. Dans le sens du Port vers l'A16, la voie lente est neutralisée après l’échangeur 2 (Calais) sur 3,5 km. Lundi et mardi, la bretelle d’entrée du rond-point Marcel Doret sera fermée. Il faudra donc prendre la rocade portuaire dans le sens A16 - Port, sortir à l’échangeur 2 (Calais) et faire demi-tour pour reprendre la route nationale dans l'autre sens.Et dans le sens A16 - Port, la voie lente est également neutralisée après la sortie 47 (Calais Port) de l'A16 sur 3,8km. Dans ce sens, c'est l'échangeur 3 (Calais centre) qui est fermé en sortie. La déviation consiste à continuer sur la RN216, d’en sortir à l’échangeur 2 (Calais / Oye Plage) pour y faire demi-tour et reprendre la nationale dans l’autre sens.