Traversées de la Manche : une embarcation de 10 migrants secourue au large de Boulogne-sur-Mer

Les secours ont été alerté peu avant 7 heures, dimanche 10 mai, de la présence d’à 11 kilomètres des côtes de Boulogne-sur-Mer.Les migrants (tous des hommes) ont été recueillis par le patrouilleur Cormoran de la Marine Nationale avant d’être débarqués au port de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par la Police aux Frontières.Dimanche 3 mai, 26 migrants dont 7 enfants étaient secourus au large de Boulogne-sur-Mer . Depuis le début du mois de mai, 60 migrants ont été secourus aux larges des frontières du Nord Pas-de-Calais.La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine."