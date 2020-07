Traversées de la Manche : sept migrants secourus au large du Cap Griz-Nez

[#Opération] Sauvetage d’une embarcation de 7 migrants au large du Cap Gris-Nez par le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/oQh2KpvcT9 pic.twitter.com/jatzTiiwMP — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 21, 2020

L'embarcation en difficulté, avec sept migrants à bord, se trouvait à 15 km au nord-ouest du Cap Gris-Nez, indique la préfecture maritime.Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage "Abeille Languedoc" a été engagé pour leur portée secours. C'est vers 19h45 que les naufragés ont été récupérés, puis ils ont été ramenés au port de Boulogne-sur-Mer, sains et sauf. Ils ont été remis à la police aux frontières.Mardi matin déjà, quatre migrants avaient été secourus alors qu'ils se trouvaient en panne de moteur au large de Calais Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine !Si vous êtes victime ou témoin d’un évènement de mer, composez par téléphone le 196 ou par VHF canal 16.